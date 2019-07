Stella: «Ancora non ci sono le commissioni consiliari. Il sindaco cosa aspetta?»

SCARLINO – «Il gruppo consiliare “Scarlino Insieme” con il suo capogruppo Marcello Stella, dopo poco più di un mese dalle elezioni amministrative di Scarlino, rivolge al sindaco Francesca Travison interpellanza di conoscere gli intendimenti dell’amministrazione in merito ai tempi per l’istituzione delle commissioni consiliari e delle consulte così come previsto dallo statuto comunale, articolo 12 e 28, come strumenti necessari per approfondire temi, argomenti e ricevere informazioni, articolo 14 dello statuto, sul lavoro dell’amministrazione». Lo scrive in una nota il gruppo consiliare “Scarlino Insieme”.

«Nel nostro Comune – continua la nota – ci sono argomenti importanti e urgenti che necessitano un confronto con i cittadini come sino ad ad oggi è avvenuto con le consulte e informarli sulle attività del’amministrazione comunale. Inoltre, al fine di poter svolgere al meglio l’attività dei capi gruppo, si richiede di individuare e rendere disponibile un locale idoneo come previsto dallo statuto comunale all’articolo 15 comma 6».