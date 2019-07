Si sente male in palestra: carabiniere muore durante il trasporto in ospedale

FOLLONICA – Un uomo di 54 anni è morto questa mattina mentre si trovava in palestra. L’uomo, un carabiniere che lavorava alla compagnia di Follonica, non era in servizio, ed era in palestra per fare esercizio fisico.

L’uomo ha accusato un malore, subito sono scattati i soccorsi ma le sue condizioni sono apparse subito molto gravi tanto da richiedere l’intervento di Pegaso. Purtroppo non ce l’ha fatta ed è morto durante il trasporto in ospedale.