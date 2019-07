Sette grossetani cercano gloria nei campionati italiani master

GROSSETO – Nel weekend dei campionati italiani master, sette portacolori dell’Atletica Grosseto Banca Tema saranno in gara a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze.

Due biancorossi difendono il titolo nazionale di categoria conquistato ad Arezzo nella scorsa edizione: Maurizio Finelli sugli 800 metri SM35 e Federico Fedi quello dei 400 ostacoli SM35, ma è iscritto anche nei 400 metri e nei 110 ostacoli per un totale di tre gare individuali. In pista sono attesi quindi Giuseppe Acampa sui 200 SM50 e l’altro velocista Marco Gaggioli nei 100 SM35, insieme ai mezzofondisti Sergio Mori che sarà impegnato su 800 e 1500 SM40 e Michele Rossato, al via nei 5000 SM50.

Al femminile in azione Sandra Franceschini che parteciperà nei 5000 di marcia SF45. È possibile seguire l’intera manifestazione in diretta video streaming su atletica.tv. atletica.tv.