Quattro ragazze d’oro: con Eleonora, Margherita, Alessia e Martina la Barbanella Uno è sul tetto d’Italia

RIMINI – A Rimini campionati italiani silver di Federazione di ginnastica artistica.

La Polisportiva Barbanella Uno ha portato in finale in questo importante appuntamento ben 18 atlete nelle varie categorie di appartenenza.

Nel livello più alto del programma silver, l’Eccellenza, le ginnaste di Claudia Salvadore hanno spodestato l’agguerrita concorrenza, salendo sul primo gradino del podio nella gara di serie D a squadre: Eleonora Rossi, Margherita Vanelli, Alessia Marcelli, Martina Pecci, sostenute dalla capitana Azzurra Terminali, dopo una bellissima gara di qualificazione, al termine della quale erano al 3° posto della classifica. Questa squadra già due anni fa si era laureata campione d’Italia nella 1° divisione.

Lo scorso anno ,col passaggio alla categoria superiore ,si erano classificate al 4° posto proprio in occasione della finale nazionale. Questo risultato è giunto al termine di un anno un po’ difficile,con due atlete che hanno dovuto riprendersi da diversi infortuni, per cui rende questa vittoria ancora più bella.

Dopo questa esaltante vittoria a squadre le atlete si sono confrontate nelle gare individuali. Eleonora Rossi, vice campionessa Italiana 2018 ,quest’anno è riuscita a salire sul 1° gradino del podio laureandosi campionessa Italiana Junior 3 nel concorso allaround, seguita a pochi decimi di punto dalla compagna di squadra Margherita Vanelli 3° classificata. Nella finalissima di specialità agli attrezzi,Margherita si e’ laureata campionessa italiana alla trave,vincendo inoltre la medaglia di bronzo al volteggio. Due medaglie di bronzo per Eleonora Rossi al volteggio e alla trave.

Nella categoria Eccellenza senior 2 Azzurra Terminali ha conquistato la medaglia d’argento nella finale di specialità alla trave. Si e’ dovuta invece accontentare del quarto posto Martina Pecci,che ha chiuso la sua finale al corpo libero a 0,05 decimi di punto dal 3° posto, un po’ di amaro in bocca. Quartp posto anche per la squadra composta da NaikeVenturi,ElenaCarlettini e Anna Marcelli nella serieD di 2° divisione categoria allieve. Sesto posto per la squadra formata da Linda Zambernardi, AliceEsposito, Sofia Biagiotti e Giulia Cane’ nella serie D di 3° divisione junior .

Ottime le prove individuali di tutte le atlete: da segnalare il 6° posto nella specialità del corpo libero per Naike Venturi nella 1° divisione allieve su quasi un centinaio di avversarie e il 7° posto nella classifica assoluta di Alice Esposito nella 3° divisione junior.

Bravissime anche le ginnaste più iovani della Polisportiva Barbanella Uno, molte delle quali al debutto in questo campionato nazionale: Alice Frosi, RacheleAgresti, GretaConti, Mia Fontanelli Corbini,Manuela Colletti e Ginevra Chechi si sono confrontate con onore meritandosi di disputare la finalissima tra le migliori 30 squadre d’Italia nella 2° divisione allieve.

Si chiude cosi’ un anno intenso ma ricco di successi,a dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto giornalmente in palestra: nonostante la ginnastica artistica sia uno sport nel quale la struttura e le attrezzature fanno la differenza, le atlete della Polisportiva sono riuscite ugualmente a superare avversarie che si allenano in impianti molto professionali.