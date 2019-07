Pd: «Lavori alla foce dell’Albegna arrivati in ritardo a causa dell’amministrazione»

ORBETELLO – «Mettiamo le cose in chiaro: che alla foce dell’Albegna siano stati autorizzati i lavori è cosa buona e giusta e di questo non possiamo che esserne felici. Di sicuro, però, non possiamo ringraziare l’amministrazione comunale che, oltre a non aver fatto nulla per evitare di arrivare a luglio ormai inoltrato, non è riuscita da sola a sbloccare la situazione» afferma il Partito democratico di Orbetello.

«Senza l’intervento della Regione e del genio civile tutto sarebbe ancora in alto mare. Anzi, peggio, del tutto insabbiato. L’essere riusciti ad ottenere tutte le autorizzazioni per poter partire con i lavori, però, non ci rassicura affatto. L’amministrazione comunale, infatti, deve quantomeno sentirsi responsabile di non essere stata in grado di velocizzare un intervento che adesso deve essere effettuato in tempi da record, considerando che la stagione è ormai compromessa».

«A questo punto, non ci resta che augurarsi che l’amministrazione Casamenti si metta una volta per tutte una mano sulla coscienza e tenti di salvare il salvabile in un’estate messa letteralmente a ferro e fuoco tra interventi sulle spiagge in piena stagione che non hanno permesso la balneazione, insabbiamenti e situazioni altrettanto spiacevoli di certo non degne di un Comune a forte vocazione turistica come il nostro» conclude il Pd.