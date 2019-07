Notte di furti al camping: rubate bici, computer, vestiti e persino cibo dai frigoriferi

MARINA DI GROSSETO – Girandola di furti al camping Rosmarina, a Marina di Grosseto, dove alcuni camper e roulotte dei turisti sono stati svuotati nella notte. Biciclette, computer, telefoni, un overboard, ma anche abiti, cibo dai frigoriferi e persino gli spazzolini da denti. A raccontarlo una delle persone ospiti del campeggio preso di mira dai ladri. «Mi hanno portato via la bicicletta e il computer, hanno aperto porte e finestre delle roulotte e dei camper e si sono serviti».

In molti casi si tratta di roulotte stagionali, ossia turisti che portano il mezzo nella piazzola e lo lasciano tutta l’estate per poi venire in Maremma il fine settimana, quindi alcune “case viaggianti” non erano occupate al momento del furto.

«Mio padre dormiva, ha visto una lucina, forse una torcia, e una mano infilarsi dentro alla finestra della roulotte, non ci ha dato troppo peso, ha pensato che fosse la nipote, mia figlia, che aveva dimenticato qualcosa, magari il caricabatterie del cellulare. I ladri però si sono accorti che c’era qualcuno dentro, e sono fuggiti perdendo un cappellino».

«La cosa più strana è che hanno rubato veramente di tutto: cibo e bevande dai frigoriferi, abbigliamento, persino gli spazzolini, credo siano una quindicina le persone derubate. Una cosa simile successe due anni fa, eppure per 25 anni (io vengo al mare qui da molto tempo, ogni anno dalla val d’Orcia) non è mai successo nulla che io ricordi. Purtroppo ci troviamo davanti alle ex Colonie e l’area negli anni è andata degradandosi. Tra l’altro nella zona c’è poca illuminazione, e questo peggiora la situazione». La direzione del camping ha avvertito i carabinieri e sporto denuncia.

«Ci hanno detto che un paio di giorni fa la stessa sorte è toccata ad alcuni stabilimenti balneari, insomma siamo un po’ preoccupati, non ci sentiamo più tanto sicuri e stiamo pensando di interrompere la vacanza anticipatamente» conclude la donna.