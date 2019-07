Le “fatine” si spostano a Follonica: ecco tutti i prossimi appuntamenti con Insieme in Rosa

FOLLONICA – Luglio mese di eventi per Insieme in Rosa onlus di Castiglione della Pescaia, che amplia i suoi appuntamenti benefici per tutto l’anno e si estende fino a Follonica. Un accordo nato spontaneamente dall’entusiasmo delle “fatine” locali che si sono trovate in sintonia con l’energia della comunità rosa che ha sede nella vicina cittadina balneare.

Nella città del Golfo, il gruppo capitanato da Anna Bardini con Florentina Balanescu, Caterina Barbato, Sandra Simonetti, conta già una ventina volontarie che si stanno adoperando, con l’aiuto del comune di Follonica, per l’organizzazione di vari appuntamenti benefici: dalla musica classica, in programma al Teatro Fonderia Leopolda il prossimo 15 settembre, ai mercatini a scopo benefico.

Le prime “raccolte” del gruppo follonichese saranno il 10 luglio al bagno Ombretta, il 12 luglio nella “Notte Rosa” ospiti del quartiere Zona Nuova, il 27 luglio ospiti alla cocomerata organizzata dai soci Coop che sin dall’inizio sono sempre stati solidali con l’associazione, poi al bagno Pineta, con data da definire. Tante sono le attività commerciali che si sono messe a disposizione del distaccamento di Follonica garantendo sconti a coloro che presenteranno la tessera soci (che in questi giorni ha già superato i 50).

«C’è già un terreno fertile in città su questo tipo di associazionismo, dalle pari opportunità alle iniziative di genere e, da parte dell’amministrazione – dichiara il sindaco di Follonica Andrea Benini –. C’è la volontà di sostenerle anche sulla scia di quello che già esiste in città. Al momento l’attività del gruppo follonichese si affiancherà ad altre esperienze che già ci sono. Qui, il mondo dell’associazionismo è ricco e “Insieme in Rosa”, associazione che già conoscevo, si occupa di temi delicati come quello della malattia con un occhio particolare alla prevenzione fornendo strumenti utili a un’intera comunità. Non potevamo che sostenere questo gruppo di donne».

Fitta l’agenda estiva, con la lotteria del prossimo 23 agosto che resta il clou e i cui biglietti sono già reperibili in entrambi i comuni e il cui ricavato andrà a finanziare il progetto di acquisto di un eco-endoscopio per la diagnosi e interventistica precoce delle malattie oncologiche all’apparato digerente e in particolare del pancreas al Misericordia di Grosseto.

Già da questo sabato 6 luglio Buriano si tinge di rosa con iniziative che spaziano dalla musica, all’animazione e ai mercatini dalle 17 e fino a tarda sera. L’11 luglio in piazza ex Orto del Lilly le “fatine” coloreranno anche il palco di “Dilettando”, la corrida tv diretta da Carlo Sestini. Il 12 luglio dalle 10 all’albergo “Mirella” la consulenza ayurvedica con Alessandro Calissi che grazie alla sua tecnica ascolterà il polso per la prevenzione e il mantenimento del benessere psicofisico.

Al bagno Bruna dalle 16,30 l’auto massaggio ayurvedico con l’esperta Silvia Pellegrini che utilizzerà oli e farà degustare tisane. Il 26 luglio sarà l’ora della musica a 432 Hz che donerà armonia all’essere, a Casa Rossa Ximenes alle 21 con le percussioni e il canto armonico di Sergio Chiesura e Gabriele Gori dell’associazione Jacaranda musica».

A breve “Insieme in Rosa” donerà un monitor al Sant’Andrea di Massa Marittima. Uno strumento che sarà utilizzato per la misurazione dei parametri clinici e dell’anidride carbonica espirata per agire con maggior sicurezza durante le colonscopie; esami utilizzati per la diagnosi e prevenzione dei tumori del colon, dello stomaco e dell’apparato respiratorio.