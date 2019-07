Lavoro: offerte per cassieri, macellai e addetti al bar. Posti anche per progettisti elettrici

GROSSETO – Nuove opportunità di lavoro in Maremma. Chi fosse interessato può inviare la propria candidatura attraverso il sito www.manpower.it oppure a Manpower inviando il proprio curriculum all’indirizzo: grosseto.ferrucci@manpower.it. Il servizio è gratuito.

GASTRONOMI/E. Per prestigiosa catena GDO selezioniamo addetti/e al banco gastronomia. Si richiede competenza ed abilità nella gestione e utilizzo di strumenti quali coltelli ed affettatrice e buona conoscenza dei prodotti da banco gastronomia. Orario part time con turno spezzato dal lunedì alla domenica con giorno di riposo a turnazione. Luogo di lavoro: Argentario, Orbetello, Albinia.

MACELLAIO/A. Si richiede precedente esperienza nel settore della macelleria ed autonomia nella mansione. Luogo di lavoro: Grosseto e zona Argentario.

CASSIERI/E E RIFORNIMENTO SCAFFALI. Per azienda settore GDO selezioniamo Addetti/e Cassa e rifornimento scaffali. Si richiede precedente esperienza nell’utilizzo della cassa touch screen e utilizzo del POS. Completano il profilo precisione, dinamismo, flessibilità agli orari di lavoro part time su turnazione. Luogo di lavoro: Grosseto e zona Argentario.

ADDETTI/E PESCHERIA E REPARTO ORTOFRUTTA. Per azienda settore GDO selezioniamo personale per i reparti indicati e con esperienza minima nel settore. Zona di lavoro: zona Argentario.

ADDETTI/E AL BAR e Cucina per azienda GDO. Si richiede diploma di scuola alberghiero e/o equipollenti. Gestione caffetteria colazioni, aperitivi, cocktail. Luogo di lavoro: Grosseto.

MULETTISTI per azienda smaltimento rifiuti. Si richiede l’utilizzo del muletto e della pala meccanica per movimentazione dei rifiuti all’interno dell’impianto di trasformazione. Necessaria patente per il muletto. Tipo di lavoro su turni dal Lunedì alla Domenica, con un giorno di riposo a settimana. Luogo di lavoro: Grosseto.

ELETTRICISTA/ELETTROMECCANICO per azienda settore industriale. Si richiede diploma tecnico e competenza nel Cablaggio di Quadri elettrici bassa tensione, quadri elettrici media tensione, cabine e impianti industriali e /o fotovoltaici. Luogo di lavoro: Grosseto

PROGETTISTI ELETTRICI e MECCANICI JUNIOR da inserire in un percorso di crescita presso azienda settore elettrico industriale. Luogo di lavoro: Follonica.

IDRAULICI per azienda settore metalmeccanico. Si richiede competenza nell’ambito di Impianti idraulici industriali e Centrali Termiche, climatizzatori civili ed industriali. Luogo di lavoro: Grosseto.

ADDETTO MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA presso residence turistico. Si richiede disponibilità al turno diurno e notturno Full time. La risorsa avrà il compito di verificare e controllare il corretto andamento dello stabile in termini di pulizia, manutenzione generale. Luogo di lavoro: Castiglione della Pescaia.