La Camera di commercio dà il via a “Crescere in Digitale”: appuntamenti a Grosseto e Livorno

GROSSETO – La Camera di commercio della Maremma e del Tirreno dà il via alla seconda edizione di “Crescere in Digitale” (progetto di ANPAL e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali realizzato in partnership con Unioncamere e Google) facendo incontrare aziende in cerca di digitalizzazione e giovani in cerca di lavoro.

La Camera organizzerà infatti, nelle due sedi di Livorno e di Grosseto, il matching durante il quale i ragazzi avranno colloqui con le imprese: se vi sarà intesa il “matrimonio” andrà a buon fine e l’azienda potrà ospitare, per sei mesi e senza nessuna spesa, un ragazzo o una ragazza in grado di dare un aiuto concreto in termini di digitalizzazione (per esempio realizzare un sito internet o utilizzare i social network per la propria attività).

Il ragazzo o la ragazza avranno un assegno di 500 euro mensili rimborsati da Garanzia Giovani, oltre alla possibilità di sperimentare un periodo lavorativo, accrescere il curriculum e farsi conoscere ed apprezzare.

COME FARE – I giovani NEET devono visitare il sito www.crescereindigitale.it iscrivendosi a Garanzia Giovani, e seguire le istruzioni: c’è un percorso di formazione da svolgere subito, di 50 ore complessive, per qualificarsi. Dopo il test online, i giovani selezionati sono pronti per ottenere l’incontro con le imprese e se il colloquio va a buon fine possono iniziare a svolgere il loro tirocinio retribuito di sei mesi.

Le imprese, invece, devono candidarsi sul medesimo sito www.crescereindigitale.it e, se in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale, saranno chiamate per incontrare i tirocinanti.

Scadenze e termini – Crescere in digitale è già attiva: NEET ed imprese possono iscriversi fin da ora. A Grosseto e a Livorno sono in programma per settembre laboratori formativi e incontri con le imprese che segnaleranno il loro interesse.

A Livorno si inizia già giovedì 11 luglio con i colloqui tra NEET e le imprese che si sono candidate.

Info: Servizi di Promozione e Sviluppo economico – promozione@lg.camcom.it

Referente sede Grosseto Roberta Paris 0564/430231

Referente sede Livorno Elisabetta Rimicci 0586/231313