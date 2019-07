I vigili del fuoco grossetani sono super: grandi risultati ai campionati regionali e nazionali di salvamento

GROSSETO – Ancora tante soddisfazioni per gli atleti del gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco “Massimo Boni” che si confermano ai vertici regionali e nazionali del nuoto salvamento.

Al campionato regionale di Poggibonsi i maremmani conquistano diversi podi e primi posti. Venti atleti biancorossi raggiungono il tempo limite che permette loro di accedere ai campionati italiani. Inoltre la società di Grosseto si piazza al terzo posto nella classifica generale. Questi gli atleti della squadra Vvf di nuoto salvamento che hanno partecipato la campionato regionale di Poggibonsi: Riicardo Pii, Marco D’Angiò, Sebastiano Celli, Diego Burzo, Ginevra Giusti, Marta Fabbrucci, Lisa Bennati, Noemi Carosi, Lorenzo Candido, Leonardo Bagnoli, Emma Terenzi, Matteo Greco, Gabriele Candela, Elia Colombini, Leonardo Conti, Sofia Coppola, Camilla Arzilli, Gianmaria D’Andrea, Sorina Doganic, Dimitru Doganic, Andrei Gheorghe, Roberto Monticini, Daniele Greco, Filippo Ombrosini Filippo e Roberto Pellegrini.

Anche ai recenti campionati Italiani di categoria invernali estivi assoluti e di categoria oceaniche, gli atleti del gruppo sportivo nuoto salvamento hanno fatto notevoli miglioramenti, rispetto alla passata stagione agonistica con ottimi risultati che si erano conclusi con un bottino di cinque medaglie d’ argento e tre di bronzo. A Riccione arriva la prima medaglia d’oro in gara singola conquistata dall’atleta Senior Claudio Facchielli nella gara sprint sulla spiaggia. Fantastica inoltre la tripletta che ha visto, unica società in Italia, tre maremmani tutti sul podio che si tinge di biancorosso nella categoria Ragazzi, gara Bandierine con Filippo Ombrosini primo, Riccardo Pii secondo e Sebastiano Celli terzo. Filippo Ombrosini secondo e Riccardo Pii terzo si ripetono nella gara Sprint/Ragazzi per un totali di due ori, due argento e due bronzi. Si è gareggiato in un clima impietoso quasi invernale, freddo in mare e sulla spiaggia, ma i giovani grossetani hanno dimostrato di avere le qualità tecniche per arrivare al finale di stagione di Roma, quando si tornerà a gareggiare al Foro Italico a meta luglio. A Riccione arrivano altri risultati di spicco come quello di Sebastiano Celli Rag, quarto, di Ginevra Giusti Jun quarta, nella Staffetta Sprint Femmine quarta, Matteo Greco Esordienti quinto, Giulia Trapassi Bandierine quinta, Alessio Celli Esordienti sesto, Lisa Bennati Bandierine sesta., guidati dai tecnici del gruppo sportivo Vf di Grosseto, Daniele Giacomelli e Massimo Nanni.

Questi gli atleti grossetani: Giacomo Zini, Claudio Facchielli , Riccardo Pii, Sebastiano Celli, Lorenzo Candido, Noemi Carosi , Giusti Ginevra, Camilla Arzilli, Lisa Bennati, Emma Terenzi , Marta Fabbrucci ,Giulia Trapassi, Leonardo Bagnoli, Ettore Solimeno.

Classifiche degli atleti grossetani nelle varie specialità del nuoto salvamento:

SOTTOPASSI:

 Leonardo Conti Es B 3°

 Staffetta Es.A Maschi 3°

 Staffetta Rag. Maschi 2°

 Staffetta Jun. Femmine 3°

TRASPORTO MANICHINO:

 Leonardo Conti Es B 1°

 Marco D’Angio Jun 1°

 Sebastiano Celli Rag 3°

 Daniele Greco Rag 3°

 Lorenzo Candido Cadetti 3°

MANICHINO PINNE:

 Leonardo Conti Es B 1°

 Matteo Greco Es A 2°

 Leonardo Bagnoli Cad 1°

 Lorenzo Candido Cadetti 3°

 Lisa Bennati Jun 3°

 Marco D’Angio Jun 2°

 Noemi Carosi Cad 1°

 Daniele Greco Rag 1°

MANICHINO PINNE E TORPEDO:

 Alessio Celli Es.A 2°

 Lisa Bennati Jun 3°

 Marta Fabbrucci Jun 1°

 Leonardo Bagnoli Cad 1°

 Lorenzo Candido Cad 3°

 Noemi Carosi Cad 3°

 Sebastiano Celli Rag 1°

SUPER LIFE:

 Leonardo Bagnoli Cad 2°

 Lorenzo Candido Cad 3°

 Marco D’Angio Jun 3°

 Daniele Greco Rag 2°

STAFFETTA MANICHINO:

 Es A Maschi 3°

 Junior Femmine 2°

STAFFETTA MISTA:

 Junior Femmine 1°

 Es A Maschi 3°

 Ragazzi Maschi 1°

 Cadetti Maschi 1°

Giacomo Zini 9° Bandierine

 Lisa Bennati 17° Bandierine

 Ettore Solimeno 9° Gara Canoa

 Claudio Facchielli 9° Sprint

 Claudio Facchielli 1° Sprint

 Claudio Facchielli 14° Bandierine

 Giulia Trapassi 5° Bandierine

 Lisa Bennati 6° Bandierine

 Marta Fabbrucci 3° Finale B Sprint

 Staffetta Sprint Femmine 4°

 Staffetta Sprint Maschi 8°

 Staffetta Tavola Maschi 4° Finale B

 Staffetta Torpedo Femmine 4° Finale B

 Staffetta Torpedo Maschi 12°

SPRINT

 Claudio Facchielli Sen 1°

 Filippo Ombrosini Rag 2°

 Riccardo Pii Rag 3°

 Sebastiano Celli Rag 4°

 Matteo Greco Esordienti 5°

 Alessio Celli Esordienti 6°

 Marta Fabbrucci Jun 1° Finale B

 Sofia Coppola Rag 8° Finale A

 Camilla Arzilli 2° Finale B

 Filippo Ombrosini 7° Finale Junior Internazionale

 Riccardo Pii 8° Finale Junior Internazionale

BANDIERINE

 Claudio Facchielli Sen 16°

 Lorenzo Candido Cad 16°

 Filippo Ombrosini Rag° 1

 Riccardo Pii Rag 2°

 Sebastiano Celli Rag, 3°

 Gianmaria D’Andrea Esordienti 9°

 Sorin Doganic Esordienti 12°

 Matteo Greco Esordienti 13°

 Alessio Celli Esordienti 14°

 Ginevra Giusti Jun 4°

 Sebastiano Celli 4° Finale Junior Internazionale

 Filippo Ombrosini 5° Finale Junior Internazionale

 Riccardo Pii 6° Finale Junior Internazionale

FRANGENTE

 Alessio Celli Esordienti 3°

 Leonardo Bagnoli Cad 15°

TAVOLA

 Riccardo Pii Rag 11°

 Alessio Celli Esordienti 15°