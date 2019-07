I giovani del Bsc non si fermano più: anche Omar e Dennis in nazionale, Niccolò al College Showcase

GROSSETO – Dopo la convocazione in nazionale Under 15 di Niccolò Funzione, Diego Luciani e Zeno Marcoaldi ai campionati europei che si terranno a Nettuno dal 15 al 20 luglio, altra chiamata in maglia azzurra per altri due atleti del Bsc Omar Benelli e Dennis Giangrande (anno 2005) .

I biancorossi sono stati chiamati al raduno Under 14 di Riccione in preparazione al “torneo internazionale di Nettuno “ dall’1 al 7 agosto come preparazione alla futura squadra Under 15.

Le soddisfazioni non finiscono qui per questi cinque ragazzi , che dal 20 al 25 luglio sono stati selezionati per il Camp Mlb a Ronchi dei Legionari in Friuli dove dal 20 al 25 luglio scout delle leghe professioniste americane visioneranno i miglior talenti europei da inserire nelle loro franchigie.

Altre bella soddisfazione per l’atleta Niccolò Cinelli: a coronamento della presenza, nella passata stagione scolastica, all’Accademia Federale Nazionale dell’Acquacetosa di Roma, l’Italian American Foundation lo ha invitato al College Showcase il 12 luglio all’Acquacetosa di Roma dove sotto la supervisione di Nick Derba, head coach della University of Maine, verranno visionati atleti italiani , per dare loro opportunità di proseguire il loro percorso scolastico e sportivo in una università americana.