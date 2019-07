Foce Albegna: amministrazione soddisfatta «Problema risolto. Anche grazie al nostro contributo»

ORBETELLO – «L’Amministrazione Casamenti è soddisfatta che il problema Albegna finalmente sia risolto e di aver contribuito a questo risultato» afferma la lista Patto per il futuro. «L’Amministrazione Casamenti da subito si è posta come collegamento tra Ministero dell’ambiente e Regione per arrivare alla soluzione della problematica essendo la foce in cui dovevano essere realizzati i lavori un Sin (sito di interesse nazionale) che necessitava di autorizzazione Ministeriale e nulla osta regionale».

«Addirittura serviva il parere dell’Ispra. Ieri, appena ricevuto il nulla osta, l’Amministrazione Casamenti si è immediatamente attivata per gli ultimi e finali passaggi di natura burocratica. Un ringraziamento va sicuramente al senatore Roberto Berardi per l’incessante lavoro che ha svolto recandosi personalmente a nome dell’Amministrazione Comunale più volte al ministero competente e a Ricciardi del genio civile per la positiva conclusione della vicenda».