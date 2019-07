A Manciano arriva “Municipium”, l’app del Comune per i cittadini

MANCIANO – Si chiama Municipium l’applicazione del Comune di Manciano. Municipium è l’app ufficiale delle amministrazioni per i cittadini: un facile e gratuito accesso a comunicazioni, segnalazioni, informazioni di protezione civile, mappe, sondaggi e tutti i servizi comunali interattivi, come il pagamento di bollettini o multe via smartphone.

“Con questa app – spiega l’assessore comunale all’Ambiente Daniela Vignali – si apre un canale di comunicazione valido e attivo tra la pubblica amministrazione e la cittadinanza. Tra i numerosi servizi che offre ‘Municipium’: dalle news agli eventi, dalle info della Protezione civile al pagamento facile e veloce di bollettini e multe, dalle informazioni sui rifiuti alle mappe interattive, c’è anche quello dedicato alle segnalazioni. I cittadini potranno segnalare tempestivamente ogni situazione che reputino importante, direttamente agli uffici del Comune. Quello che a me preme maggiormente saranno le segnalazioni su una cattiva gestione del rifiuto. Chiunque potrà segnalare se i rifiuti saranno conferiti correttamente e mandare velocemente foto”.

“La comunicazione, al giorno d’oggi, – afferma il sindaco di Manciano, Mirco Morini – è fondamentale in tutte le azioni quotidiane ma quando è usata bene. Con questa applicazione non solo i cittadini potranno essere informati su tutto in tempo reale ma potranno anche interagire con gli uffici, i quali ringrazio per essersi messi a disposizione per questo progetto”.

Ecco i servizi di “Municipium” nel dettaglio:

News ed Eventi

Comunicazioni di notizie ed eventi, geolocalizzati e organizzati

Notifiche “push”

Per comunicazioni importanti o emergenze, la potenza degli avvisi “push” per i cittadini

Mappe interattive

Valorizzare servizi e punti d’interesse: sport, cultura, associazioni, imprese, turismo

Rifiuti smart

Calendario porta-a-porta e promemoria, ecocentri, info ingombranti, glossario del riciclo

Segnalazioni

Offrire al cittadino la possibilità di inviare segnalazioni sicure, riservate e anonime e facili da gestire

Sondaggi

Ingaggiare i cittadini con proposte e opinioni, grazie ai sondaggi rapidi

Protezione civile

In tempo reale, i rischi e gli stati di allerta del territorio

Info Utili

Tutte le informazioni generali sull’amministrazione, il territorio e i servizi

Multe smart

Pagamento delle multe dall’app per i cittadini con integrazione al software “Concilia” per la gestione delle violazioni al Codice della strada

Pillole

Le info di utilità per cittadini su tributi, codice della strada…

Tutti i servizi descritti sono in via di lavorazione, i contenuti saranno ultimati a breve.