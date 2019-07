Vacanze e sport: gli studenti si divertono con le attività della scuola

GROSSETO – Oltre quaranta ragazzi delle scuole medie hanno partecipato all’iniziativa “Vacanze e Sport” organizzata dall’Asd Fossombroni Grosseto che, in questa quarta edizione, ha raddoppiato l’offerta, affiancando alla formula già sperimentata in passato anche “Vacanze e calcio”.

Gli studenti hanno trascorso una settimana di sport all’aria aperta. Giornate intense a contatto con il territorio e l’attività motoria. Gabriella Corzani, coordinatrice delle attività, è riuscita a coinvolgere e motivare gli studenti partecipanti, organizzando le varie discipline sportive: canoa, sup, beach tennis, beach volley, beach soccer, equitazione, mountain bike, riuscendo a dare sempre un messaggio educativo legato allo sport come veicolo di buone pratiche, sia dal punto di vista della salute che dei rapporti tra i ragazzi.

Formative sono state le attività di calcio svolte nella comunità di Nomadelfia che ha accolto i ragazzi. Intenti che vanno di pari passo con il corso sportivo del Fossombroni, fortemente voluto dalla dirigente Francesca Dini e che, nel prossimo anno scolastico, avrà ben 15 classi. All’iniziativa hanno partecipato anche gli studenti tutor del Fossombroni, ovvero Sara Sacco, Benedetta Giangrande e Cristiano Castelli.

Tra i docenti Amedeo Gabbrielli, Zenobio Leonardo Fanciulli, Giovanni Castelli, Roberto Ragazzini, Nicola Eduardo Romero, si sono dichiarati soddisfatti per il risultato raggiunto, per la buona partecipazione e lo svolgimento. Tra i docenti anche Marco Macherini, docente di educazione fisica del Liceo Aldi che ha dato il contributo per la buona riuscita dell’iniziativa, a dimostrazione di una collaborazione possibile tra due importanti scuole del territorio.