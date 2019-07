Un grossetano in bianconero: Zauli allenerà la Primavera della Juve

GROSSETO – Sarà il grossetano Lamberto Zauli, 48 anni, a guidare l’under 19 della Juventus. Il nome del nuovo allenatore è stato ufficializzato dalla dirigenza biancorossa.

Zauli ha trascorso la sua infanzia e adolescenza a Grosseto, dove il padre era medico anestesista. Laberto Zauli ha iniziato la sua carriera come calciatore nelle giovanili biancorosse. Fu poi acquistato dal Modena, poi il Ravenna, con cui andò in serie B. Con il Vicenza poi ha militato anche in serie A passando anche da Sampdoria e Cremonese.

Dal 2009 ha appeso le scarpette al chiodo iniziando la carriera di allenatore. Una carriera che lo ha portato, ieri, a firmare il contratto per la allenare la Primavera della Juve 8foto ufficiale Juventus).