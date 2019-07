Sui pedali di domenica con Marathon Bike e Uisp: c’è il trofeo Sovata

La lunga stagione organizzativa del Marathon Bike e della Uisp, continua con il trofeo “Sovata” di domenica prossima al Bozzone di Vetulonia. Infatti il trentesimo appuntamento con il ciclismo amatoriale, il Marathon Bike lo organizzerà come sempre assieme all’Avis e Uisp, sotto il patrocinio della Provincia di Grosseto e il Comune di Castiglione della Pescaia.

Gli atleti si sfideranno sul un percorso di circa 9 chilometri, che dovranno ripetere per tre volte . Un finale gara che si adatta a tutti come quello posto sullo strappetto di salita della frazione di Pogg’Alberi di Buriano, dopo 60 chilometri di gara. Ritrovo e iscrizioni al Bar “Bozzone” dove alle 9 precise prenderà via la competizione.