GROSSETO – E’ una settimana di sole in tutta la Maremma. Bel tempo è previsto fino al weekend, ma le temperature restano tutto sommato gradevoli con qualche grado in meno rispetto alla recente ondata di caldo anomalo.

Questo almeno nelle ore diurne, perché di notte nel capoluogo la minima non scende sotto i 20 gradi, un dato comunque significativo. Confermata la logica tendenza che vede la situazione simile a Grosseto in tutte le zone interne, con qualche grado in meno sulla costa.

Cambiamenti sono attesi nella prossima settimana. Da martedì 9 luglio il sole dovrebbe lasciare spazio alle nuvole, con meteo incerto e qualche pioggia per gran parte della prossima settimana.

