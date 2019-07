Si porta il the da casa e se lo beve ai tavoli del bar

MARINA DI GROSSETO – Si porta the, teiera e tazza e si siede ai tavoli di un bar, all’ombra del gazebo. Una storia che va avanti ormai da due giorni, e che oggi ha visto l’intervento anche die Carabinieri.

L’uomo, un francese, sembra che abbia preso l’abitudine, ogni pomeriggio, di consumare le proprie bevande in un bar di Marina di Grosseto. Portandosi però da bere da casa. I titolari del locale hanno sopportato la cosa per giorni, per quieto vivere, poi, con estrema cortesia e gentilezza, hanno chiesto all’uomo di lasciare il posto ad altri clienti o quantomeno di non occupare i tavolini tutto il giorno.

Sembra che però l’uomo, francese, abbia risposto che anche in Francia si fa così. Alla fine sono dovuti intervenire i carabinieri per chiedere allo straniero di lasciare liberi i tavoli.