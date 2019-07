Premio Cambiamenti: in palio 20mila euro per il primo classificato

GROSSETO – Torna la quarta edizione di Cambiamenti, il premio al pensiero innovativo della neo impresa italiana, promosso dalla Cna e diventato ormai un appuntamento fisso. Ci sarà tempo fino al 15 settembre prossimo per partecipare al concorso, mentre a fine ottobre partiranno le premiazioni provinciali e regionali lasciando poi spazio alla finale nazionale che si svolgerà a Roma il 28 novembre.

“Questo concorso è diventato ormai un appuntamento fisso per le nostre imprese – ha spiegato Anna Rita Bramerini, direttore di Cna Grosseto – e il successo dell’iniziativa è rappresentato anche dai numeri fatti registrare nelle edizioni precedenti: circa 2100 imprese candidate e oltre 60 eventi territoriali organizzati. Questo progetto ci ha fatto scoprire, negli anni, imprese molto interessanti e dinamiche e ha dato loro la possibilità di entrare in un network di rilievo nazionale, come conferma l’esperienza di alcuni giovani imprenditori e imprenditrici grossetani che, cogliendo le opportunità offerte dal Premio Cambiamenti, nel giro di un anno sono riuscite a farsi conoscere ben oltre i confini provinciali”.

Tante le opportunità per i soggetti che, candidandosi al Premio, entreranno a far parte di una rete che offrirà loro, anche alla chiusura del contest nazionale, possibilità di confronto e workshop di approfondimento.

“Anche quest’anno il progetto – ha sottolineato Ettore Bruni, presidente Giovani imprenditori Cna Grosseto – sarà seguito dai Giovani imprenditori di Cna Grosseto perché il premio è rivolto proprio alle “aziende giovani”, sia quelle guidate da giovani imprenditori sia quelle nate da poco”.

Ventimila euro e una settimana di vacanza in una delle strutture Bluserena è il primo premio in palio, per il primo classificato a livello nazionale, mentre per il secondo e terzo classificato è previsto un premio di cinquemila euro, in denaro o come primo investimento per un crowdfounding. Il primo classificato a livello locale, invece, vincerà tessera e servizi gratis con Cna per un anno, mentre il secondo e il terzo una tessera gratis per un anno.

Tutte le informazioni, il regolamento, i partner e i premi, sono visibili sul sito www.premiocambiamenti.it.