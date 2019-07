GROSSETO – Un grosso macigno, di dimensioni di un metro cubo, si è staccato dalla parte rocciosa a Castel del Piano in via del Ponte.

Il masso è finito contro un muro a valle. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno anche monitorato l’area. Per il momento non è stato possibile determinare le cause del distacco che è avvenuto ieri sera intorno alle 20.