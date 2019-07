La Maremma da primato: grossetano vince una borsa di studio e vola in California

GROSSETO – E’ grossetano uno dei tre studenti universitari selezionati per Best, il programma bilaterale Usa-Italia che forma i nuovi leader dell’innovazione italiana.

Matteo Favilli, dopo il diploma al Liceo scientifico Marconi, ha lasciato Grosseto per intraprendere gli studi universitari. Attualmente è laureando alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa del corso di laurea magistrale congiunto con l’Università di Trento in Innovation Management.

Matteo ha superato brillantemente le due fasi di selezione del concorso presentando alla commissione il suo progetto di imprenditoria innovativa ’64Safety’. Per questo volerà a San Francisco, in California, con una borsa di studio dove, per sei mesi, frequenterà corsi intensivi in Entrepreneurship e Management presso la Start-up School dell’organizzaizone Mind the Bridge. Il percorso di formazione prevede anche un periodo di stage nelle aziende della Silicon Valley per acquisire le capacità necessarie per lanciare e gestire una propria start-up.

“Per me il percorso alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa – commenta Matteo Favilli – non è stato soltanto un’occasione per acquisire nuove competenze e chiavi di lettura, ma si è rivelato il terreno prolifico per sviluppare la mia creatività, senza rinunciare alla profondità di analisi che questo ateneo, e in particolare il corso di Innovation Management, mi ha saputo trasmettere. Vorrei anche ringraziare il mio team di ’64Safety’ (Gherardo Montemagni, Ilaria Bedin, Fabio Silvestri e Davide Silvestri) perché non ci siamo mai arresi di fronte alle difficoltà e adesso possiamo festeggiare questo successo”.