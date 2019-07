La fontana senz’acqua diventa una fioriera

GAVORRANO – Un’aiuola al posto della fontana in Piazza della Resistenza a Gavorrano è il lavoro che gli operai del Comune stanno realizzando in questi giorni. Ormai spenta da tempo l’amministrazione ha deciso di trasformare la vasca in una fioriera per rendere più accogliente l’arrivo alla piazza del capoluogo minerario.

Fra pochi giorni, anziché una fontana spenta e una vasca di cemento sporca, ad accogliere cittadini e turisti sarà quindi un’aiuola fiorita; un nuovo tassello per il miglioramento il decoro urbano, com’è l’auspicio dell’amministrazione comunale.