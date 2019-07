FOLLONICA – Scontro in città questa notte a Follonica. Una delle auto coinvolte nello scontro si è ribaltata finendo la sua corsa al centro della carreggiata (le immagini sotto si riferiscono all’incidente di Follonica).

L’incidente è avvenuto intorno alle 4,30 di questa mattina a Cassarello in via Romagna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza le auto.

di 3 Galleria fotografica Incidente via Romagna luglio 2019





Qualche ora prima a Castiglione della Pescaia, intorno alle 1, era avvenuto un altro incidente. Anche in questo sono intervenuti i vigili del fuoco. Lo scontro tra auto è accaduto in via Matteotti all’incrocio con via Manin. Sul posto personale medico del 118.