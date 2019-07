Il barista non gli versa da bere: ubriachi aggrediscono i Carabinieri

CASTEL DEL PIANO – Erano troppo ubriachi, quando, all’ennesima richiesta, il barista si è rifiutato di servire da bere, hanno iniziato a insultare lui e gli altri clienti. Serata movimentata ieri a Castel del Piano. Due uomini di 27 e 33 anni stavano bevendo in un locale. Con il passare delle ore l’alcol aveva iniziato a fare effetto, tanto che il barista si era rifiutato di dar loro ancora da bere.

I due stranieri, turchi, hanno preso ad insultare tutti i presenti. In quel momento stava passando una pattuglia di carabinieri della tenenza di Arcidosso. I militari sono entrati per calmare i due, alla richiesta di esibire i documenti però i turchi si sono scagliati contro i carabinieri, colpendoli con calci e pugni. Solo grazie all’arrivo dei colleghi di Castell’Azzara i militari sono riusciti a immobilizzare i due uomini e arrestarli per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento.