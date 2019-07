Fondazione Grosseto Cultura: «Congratulazioni a Gianfranco Luzzetti, Grifone d’oro 2019»

GROSSETO – Tutta Fondazione Grosseto Cultura si congratula con Gianfranco Luzzetti per l’assegnazione del premio “Grifone d’oro” 2019, ufficializzata dalla Pro Loco e dal Comune di Grosseto. È un legame particolarmente forte quello tra Luzzetti e la Fondazione, ente che accoglierà nei propri spazi e gestirà il nuovo Museo Collezione Luzzetti con tanti preziosi capolavori donati alla città dal collezionista fiorentino.

«Siamo davvero felici del riconoscimento assegnato dalla nostra città a Gianfranco Luzzetti – dice Giovanni Tombari, presidente di Fondazione Grosseto Cultura, insieme con i componenti il Cda Sebastiano Venier, Simona Bertelli, Luisa Morelli e Alessandra Paolini e i direttori Antonio Di Cristofano, Riccardo Lucetti, Mauro Papa e Andrea Sforzi – perché rappresenta un meritato segno di riconoscenza per quanto Luzzetti ha fatto per Grosseto, cui ci associamo. La decisione di donare tante sue opere alla città, compiendo un gesto motivato solo dall’amore per questa terra, permette di dar vita a un grande polo culturale di rilevanza nazionale e internazionale che saremo onorati di ospitare e di gestire non appena saranno terminate le opere di ristrutturazione negli spazi delle Clarisse e della Chiesa dei Bigi. Gianfranco Luzzetti farà crescere Grosseto grazie alla cultura, e di questo dobbiamo tutti rendergli merito. Saremo in piazza Dante ad applaudirlo nella serata del 10 agosto quando, come da tradizione, il Grifone d’oro gli verrà consegnato».