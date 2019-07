Comune aperto: il sindaco e gli assessori incontrano i cittadini. Ecco quando e come prenotarsi

ROCCASTRADA – La nuova amministrazione comunale recentemente insediatasi, comunica il calendario del ricevimento in Comune da parte di sindaco e assessori che sono a disposizione per incontrare i cittadini, previo appuntamento. Queste date ed orari calendarizzati per i componenti della giunta comunale:

Lunedì dalle 9.30 alle 12.30 – assessore Barbara Rusci

Giovedì dalle 9.30 alle 12.30 – assessore Elena Menghini e assessore Emiliano Rabazzi

Venerdì dalle 9.30 alle 12.30 – assessore Stefania Pacciani

Il sindaco, previo appuntamento, è sempre disponibile, in relazione ad altri impegni istituzionali.

Per fissare un appuntamento per incontrare sindaco e / o assessori occorre telefonare ai numeri 0564/561208 oppure 0564/561243. In alternativa inviare una mail a: g.vellutini@comune.roccastrada.gr.it.

“La disponibilità e la presenza continua in Municipio per ascoltare le richieste e le istanze dei cittadini – afferma il sindaco Francesco Limatola – resta uno dei punti fermi che questa amministrazione, anche in continuità con quanto fatto in passato, intende mettere a disposizione fin dall’inizio. Presto verrà diffuso anche il calendario della presenza degli amministratori nelle frazioni, secondo quel sistema di vicinanza ai cittadini che in passato è stato molto apprezzato”.

“Questa iniziativa prosegue il percorso – conclude il primo cittadino -, fatto di ascolto e confronto che è stato avviato dalla precedente amministrazione ma che anche quella attuale intende individuare come strumento di vicinanza ai cittadini, sia in Municipio che nelle frazioni e che si affianca a tutte le altre attività di informazione già attive come il sito internet e la pagina Facebook istituzionale, che riteniamo che restino misure di dialogo concrete da perseguire ed incentivare”.