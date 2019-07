Chi vincerà Il Salmastro: tutto è pronto per la serata conclusiva dell’edizione 2019

FOLLONICA – Conto alla rovescia per la serata finale del premio letterario “Il Salmastro” che quest’anno è giunto alla sua ottava edizione. Particolarmente apprezzato il tema di quest’anno “Mi chiamo Eva e questa è la mia storia” che ha visto prevenire oltre 170 racconti da tutta la penisola, battendo il record di partecipazioni (nella foto di Giorgio Paggetti la serata conclusiva della passata edizione).

Difficilissima quindi la scelta per i giurati che sveleranno i vincitori soltanto durante la serata finale in programma per sabato 13 luglio al Chiostro del teatro la Leopolda a partire dalle ore 21.30.

Ai primi due classificati andrà un premio di denaro, rispettivamente di 500 e 300 euro mentre i primi 15 racconti finalisti selezionati anche questa volta saranno pubblicati nella raccolta cartacea dall’omonimo titolo del tema di quest’anno; “Mi chiamo Eva e questa è la mia storia”.

«Sono moltissime le donne partecipanti – racconta Lucia Stanzani, presidente del circolo letterario “Il Salmastro” -. Ci hanno raccontato le loro storie, le loro confessioni ma anche le loro denunce e quindi, oltre al concorso, per molte è stata anche un’occasione per aprirsi. Siamo molto contenti di questa edizione e devo fare i complimenti alla nostra giuria che ha svolto un lavoro fantastico. Vi aspettiamo numerosi sabato prossimo per svelarvi il vincitore o la vincitrice di quest’edizione dal successo straordinario».

Quest’anno il premio ha tra i protagonisti anche gli scrittori più piccoli. Hanno, infatti, partecipato con i loro racconti anche i ragazzi della scuola media “Luca Pacioli” di Follonica che sanno pubblicati insieme ai racconti finalisti nel libro. Al vincitore andrà un buono spesa in libri presso la libreria Chiti di Follonica.

Sale quindi l’attesa per la serata conclusiva de “Il Salmastro”, organizzata dal Comune di Follonica e con la collaborazione della Piccola Compagnia Instabile di Follonica, il Collettivo fotografico “Civico 64” e con la partecipazione di Federico Stefanelli.