Carabinieri aggrediti da due ubriachi: il sindaco scrive al Prefetto. Servono più agenti anche a piedi»

CASTEL DEL PIANO – Ha scritto al prefetto il sindaco di Castel del Piano Michele Bartalini. Dopo l’aggressione da parte di due uomini ubriachi ai carabinieri. Il sindaco parla di «gravissimo atto di aggressione subita dalle forze dell’ordine nella notte tra mercoledì e giovedì» e chiede «più presenza sul territorio anche a piedi».

«Rimarcando tutta la vicinanza e la stima nei confronti delle forze dell’ordine per il grande lavoro che essi svolgono – afferma il sindaco Bartalini – ho fatto presente al prefetto che la popolazione ci chiede a gran voce una maggiore presenza sul territorio non solamente in chiave repressiva ma anche e soprattutto in funzione preventiva. Ci auspichiamo che le forze dell’ordine oltre ai normali giri in gazzella possano fare anche dei passaggi a piedi».

«Come amministrazione ci stiamo, da settimane, adoperando per assumere una guardia municipale, ma a causa della burocrazia dovuta alla gestione associata non ci è stato ancora possibile. Stiamo terminando le pratiche per l’istallazione delle telecamere per la videosorveglianza che la passata amministrazione avrebbe dovuto istallare già durante l’inverno». Conclude Bartalini

«Con la nostra amministrazione non saranno più tollerati atti come quello di stanotte – afferma Luca Salvadori consigliere delegato alla sicurezza -. La nostra amministrazione, oltre a condannare e a dare il massimo sostegno alle forze dell’ordine, intende aprire un confronto con le associazioni, come controllo del vicinato affinché anche la popolazione sia partecipe nella gestione della sicurezza».