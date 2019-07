Attesa per il Piano delle antenne: il sindaco lo presenta ai cittadini mercoledì

GAVORRANO – Nel borgo minerario si torna a parlare del regolamento comunale del piano delle antenne delle telecomunicazioni. Dopo le polemiche in seguito all’installazione di un traliccio di 42 metri al parco della Finoria, all’inizio di quest’anno, il sindaco Andrea Biondi aveva deciso di bloccare il vecchio regolamento del 2014 e di stilarne uno nuovo, dopo aver incontrato la cittadinanza e consultandosi con un team di tecnici ed esperti esterni.

«Dopo questi anni – spiega Biondi – il piano aveva perso comunque efficacia perché è stato superato dai piani di sviluppo degli operatori. In questo momento è sospeso ma solo fino al 30 giugno, quindi è necessario essere celeri nell’approvazione di quello nuovo».

A tale scopo, la proposta tecnica del nuovo “Piano comunale per la localizzazione delle antenne di telecomunicazione e relativa valutazione dell’inquinamento elettromagnetico conseguente” verrà presentato alla cittadinanza in un primo incontro pubblico. L’appuntamento è in programma per mercoledì 10 luglio alle ore 18 alla biblioteca comunale del capoluogo al quale il sindaco invita i cittadini di partecipare.