Al Summer camp per imparare l’inglese: grande successo per l’iniziativa delle scuole maremmane

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Per la prima volta Castiglione della Pescaia accoglie un Summer camp realizzato dall’Istituto comprensivo “Orsino Orsini”, in collaborazione con la London school di Rovereto. L’iniziativa ha riscosso un grande successo e vede la partecipazione di 110 studenti di tutte le classi delle scuole primarie e secondarie dell’Istituto.

Gli studenti sono guidati da insegnanti madrelingua provenienti da Regno Unito, Australia, Stati Uniti (accolti dalle famiglie ospitanti) e vede la collaborazione di studenti dell’Istituto “Antonio Rosmini” di Grosseto che supportano i gruppi svolgendo attività di alternanza scuola lavoro.

“Il Summer camp – spiegano dalla scuola – si concluderà domani, venerdì 5 luglio, con una performance finale degli studenti che si esibiranno alla sala conferenze dell’Hotel Riva del Sole grazie al patrocinio del Lions Club e del Comune di Castiglione della Pescaia, sempre attenti alle necessità della scuola e disponibili a supportare le iniziative promosse”.

“Il successo riscosso da questo progetto – continua e conclude l’istituto – dimostra l’importanza della sinergia tra gli attori del territorio e l’interesse, condiviso con le famiglie, per la formazione dei nostri giovani in una dimensione europea dell’apprendimento, dove la lingua inglese rappresenta uno strumento chiave per l’accesso alla conoscenza e alla condivisione di esperienze formative significative”.