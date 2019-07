A Monterotondo arriva la macchina spazzatrice: «Paese e frazioni più pulite»

MONTEROTONDO MARITTIMO – Il centro abitato di Monterotondo Marittimo e delle frazioni sarà più pulito grazie alla macchina spazzatrice acquistata in questi giorni dal Comune.

“Se vogliamo essere un territorio in cui si vive bene e con un appeal turistico – spiega il sindaco Giacomo Termine – è importante partire dai piccoli accorgimenti che fanno sempre la differenza in termini di accoglienza e di benessere, come una pulizia accurata delle strade, delle piazze e dei marciapiedi, per non imbattersi in cartacce o in altro genere di rifiuti”.

“Da qui – continua il sindaco – la scelta di implementare il servizio di igiene urbana con l’acquisto di una spazzatrice dotata di idropulitore, modello Patrol, che ha la particolarità di arrivare fino ai punti più difficili dove le tradizionali spazzatrici stradali non possono operare per dimensione, ingombro e peso. Sarà utilizzata nel capoluogo e nelle frazioni per la pulizia ordinaria ma soprattutto dopo gli eventi, quando è richiesto un intervento straordinario. Così semplificheremo e velocizzeremo il lavoro”.

“Il rispetto dell’ambiente è un aspetto molto importante – aggiunge l’assessore Emi Macrini – subito dopo le elezioni abbiamo cominciato a ragionare su come migliorare il servizio, e una delle prime scelte che abbiamo fatto è stata quella di acquistare una spazzatrice, ma anzichè sceglierne una nuova, abbiamo deciso di prenderne una ‘rigenerata’ come si dice tecnicamente. Il Comune di Monterotondo Marittimo, in qualità di Ente certificato Emas, per gli impegni assunti in termini di tutela e rispetto dell’ambiente, ha optato, anche in questo caso, per un acquisto a ridotto impatto ambientale”.