10 milioni di euro per i nuovi bus: un video racconta il rinnovamento della flotta di Tiemme

GROSSETO – Il percorso di rinnovamento della flotta autobus di Tiemme continua. Da agosto 2010, anno di nascita dell’azienda, a dicembre 2018 Tiemme ha investito oltre 44 milioni, di cui 28,8 milioni in autofinanziamento, a favore del rinnovamento dei mezzi. Entro la fine del 2019 saranno 57 i nuovi autobus che circoleranno, a fronte di un ulteriore investimento di oltre 10 milioni di euro, di cui 6,4 in autofinanziamento.

Considerato che nel 2018 Tiemme ha acquistato 51 mezzi (42 extraurbani, 4 urbani e 5 adibiti al trasporto scolastico), nel biennio 2018-19 saranno quindi complessivamente 108 i bus inseriti per rinnovare la flotta, con un investimento di circa 18 milioni di euro.

Ai bus si aggiungono altri investimenti in tecnologie e altre immobilizzazioni che, dalla nascita di Tiemme, ammontano a 18 milioni di euro, di cui 16,5 milioni in autofinanziamento.

Per raccontare, attraverso i nuovi strumenti di comunicazione, il percorso di rinnovamento ed innovazione, Tiemme ha lanciato, attraverso la propria pagina YouTube, un video che presenta la nuova flotta in due ambientazioni uniche nel cuore della Toscana e delle province in cui opera: l’Abbazia di San Antimo nel comune di Montalcino e la Pieve di Romena nel comune di Pratovecchio, in Casentino.

Un altro impegno dell’azienda per valorizzare la sua mission ed il suo legame con il territorio ha portato inoltre all’apertura di un ulteriore canale social, tra i più gettonati del momento, ovvero su Instagram (tiemme_spa), attraverso il quale viene costantemente valorizzato l’ampio archivio fotografico dell’azienda, sviluppato nel territorio di riferimento.

L’impegno dell’azienda per il rinnovamento della flotta autobus proseguirà nelle prossime settimane con l’inserimento di ulteriori mezzi, così da portare avanti l’impegno di abbassare l’età media del parco circolante e mettere a disposizione della propria utenza mezzi di ultima generazione.