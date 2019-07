Whatsapp, Instragram e Facebook down: ecco cosa sta succedendo

GROSSETO – Whatsapp, Instragram e Facebook in down. Dalle 15 di questo pomeriggio i social network funzionano male. I media (foto, video e messaggi vocali) non si visualizzano e non si scaricano. In alcuni casi si riesce a farlo, ma con molta fatica.

Il malfunzionamento non riguarda solo l’area grossetana ma tutta l’Italia. Non solo, stando alle segnalazioni fatte via Twitter, il problema coinvolge molti Paesi europei, come Spagna, Portogallo, Germania, Inghilterra, Olanda, Belgio, e alcuni Paesi dell’America del Sud, come Brasile e Argentina.

Altro grande blocco dopo quello di aprile e di giugno. Attualmente sono sconosciute le cause: i social non hanno ancora dichiarato nulla a riguardo.