Una passeggiata tra i boschi per aiutare il Comitato per la Vita

ARCIDOSSO – Si chiama “passeggiata per la vita” la nuova iniziativa della Uisp tra ambiente e solidarietà, prevista sul Monte Amiata.

L’appuntamento è per sabato 13 luglio alle 16 in Piazza Indipendenza ad Arcidosso, con partenza alle 16,30 e alle 16,30 per raggiungere San Lorenzo. Da qui inizia un’incantevole percorso verso il Monte Amiata sotto l’ombra di castagni e faggi.

Chiunque può partecipare perché l’itinerario si presta a varie soluzioni di lunghezza e difficoltà e a seconda dell’andatura vi saranno vari gruppi con accompagnatori esperti della zona ai quali potersi aggregare.

Al rientro, intorno alle 18,30, ci sarà una gustosa merenda cena per tutti i partecipanti a Bagnoli, nella sede dell’associazione La Vettoraia, che collabora con la Uisp nell’organizzazione. Oltre che l’occasione per camminare in compagnia al fresco dei boschi

amiatini e gustare ciibi di qualità, l’intero incasso (10 euro a persona) sarà devoluto al Comitato per la Vita. Per info 3391112690 e 3479231621.