TuttoSagre, dagli strozzapreti alla bistecca, dai tortelli al cinghiale. Tutti gli eventi del weekend

Sticciano Scalo – Nei giorni 12-13-14 e 19-20-21 luglio torna la Sagra degli Strozzapreti e dei prodotti tipici maremmani a Sticciano Scalo, nel Comune di Roccastrada. L’evento, giunto alla 25°edizione, è organizzato dalla Pro Loco di Sticciano e si terrà presso la nuova struttura polivalente. Info a questo LINK

Bagno di Gavorrano – Dal 4 al 7 luglio torna la Sagra della bistecca e del tortello maremmano a Bagno di Gavorrano, nel giardino della Casa del popolo “Senesi”. Piatti tipici maremmani e intrattenimento tutte le sere. Apertura del ristorante ore 19.

Sempre a Bagno di Gavorrano, alla Piscina pubblica in via fratelli Cervi, da venerdì 12 a domenica 14 luglio, si terrà la Sagra della bistecca di scottona maremmana. Dalle 19.30 potrete gustare la “ciccia” maremmana e altre prelibatezze della zona. Tutte le serate, inoltre, sono accompagnate da musica e intrattenimento.

Boccheggiano – Il 13 luglio, dalle 19.30 l’Hamburgerata vi attende a Boccheggiano, frazione del Comune di Montieri. Seduti sotto ai castagni, al Campo sportivo comunale, potrete gustare uno speciale piatto unico composto da maxi hamburger (250 gr) preparato con carne locale di manzo o maiale, racchiuso in uno scrigno di pane artigianale, accompagnato da salse, patate fritte e verdure di stagione.

Borgo Carige – A Borgo Carige, frazione di Capalbio, dal 4 al 7 luglio si terrà “Capalbio in Tavola”. Negli stand gastronomici, aperti per cena presso il campo sportivo del paese, si potranno provare piatti tipici locali come crostini toscani di fegatini, tortelli al cinghiale e carne alla brace. Il piatto forte è però il cinghiale alle mele, un’antica ricetta capalbiese quasi dimenticata e riproposta qui per l’occasione.

Sempre a Borgo a Carige, da giovedì 11 a domenica 14 luglio, al via “La Bisteccata di Borgo Carige”. Gli amanti della bistecca non possono perdersi questo appuntamento che si tiene ogni anno nella piccola frazione grossetana. Per tutti i partecipanti verranno preparate gustose bistecche, rigorosamente provenienti dalla macelleria tradizionale locale. Gli stand gastronomici, allestiti presso gli impianti sportivi del paese, apriranno tutti i giorni a cena dalle 19:30. Le serate saranno accompagnate da animazione e musica dal vivo.

Montenero D’Orcia – Al via a Montenero D’Orcia (Castel del Piano) all’ottava edizione di Birragustando, che si terrà dal 5 al 7 luglio. Ristorante con prodotti locali e birra artigianale, laboratori, degustazioni e visite guidate tra gli splendidi paesaggi delle campagne di Montenero. Per info e programma visitate la pagina facebook di Birragustando e il sito www.montenrodorcia.it.

Rispescia – A Rispescia, piccola frazione del comune di Grosseto, torna l’appuntamento con l’annuale sagra estiva, ex sagra del Cinghiale, da quest’anno ribattezzata Festa dello Sport, ma che vede comunque nel ristorante presenti i tradizionali piatti tipici maremmani. La sagra si terrà ogni venerdì, sabato e domenica dal 21 giugno al 28 luglio.

San Donato – Un appuntamento da non perdere a San Donato, frazione del comune di Orbetello, è la Sagra della panzanella e del maiale alla griglia. Quest’anno la sagra, che giunge alla 21esima edizione, si terrà dal 4 al 7 e dal 12 al 21 di luglio. L’occasione è ghiotta per gustare le specialità della cucina maremmana, tra le quali spiccano le grigliate di carne di maiale, come ad esempio bistecche, salsicce, rostinciane e pancetta. Oltre a questo ci saranno i tipici tortelli maremmani, gli gnocchi e ovviamente la panzanella. La sagra si tiene all’impianto sportivo di San Donato. Gli stand gastronomici aprono dalle 19:30. Tutte le sere, dopo cena, ci sarà la musica dal vivo.

Stribugliano – A Stribugliano, frazione di Arcidosso, è tempo di Festa della birra e del maialino arrosto. Cena a menù fisso a 15 euro bevande escluse. La serata procede con musiche e dj set.

Valpiana – Il 6-7 e dal 12 al 14 luglio festa a Valpiana, frazione di Massa Marittima, dove agli impianti sportivi e centro sociale troverete buon cibo (pappardelle, lumache, cinghiale, baccalà), musica e intrattenimento.