Trekking, guadi e nuotate alle strette dell’Albegna

SEMPRONIANO – Nuovo appuntamento con gli appuntamenti targati Associazione Terramare sotto l’egida Uisp.

Domenica 7 luglio escursione torrentismo alle strette dell’Albegna. Ritrovo ore 9.30 a Rocchette di Fazio (comune di Semproniano): difficoltà medio/facile, circa 5 chilometri dove si alternano tratti da camminare in modalità trekking e tratti in cui è necessario guadare e in alcuni casi nuotare portandosi sacche stagno per il trasporto della propria attrezzatura.

Quota di partecipazione 10 euro, i giovani sotto i 12 anni non pagano. Il torrentismo è una forma di escursionismo che prevede la discesa dei fiumi e torrenti alternando camminate, guadi nuoto e a seconda del grado di difficoltà arrampicate e discese in corda.

Per info https://www.terramareitalia.it/escursionetorrentismo-alle-strette-dellalbegna-domenica-7-luglio-ore-930/.