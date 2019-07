Nuove luci a led per i lampioni per Monterotondo: 50 mila euro arrivano dal ministero

MONTEROTONDO MARITTIMO – Il Comune di Monterotondo Marittimo, recentemente riconosciuto 100% rinnovabile, ha ottenuto dal MISE, Ministero italiano dello Sviluppo Economico, un finanziamento di 50mila euro per l’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica.

Queste risorse saranno impiegate per la manutenzione straordinaria dei lampioni con la sostituzione e l’ammodernamento tecnologico dei punti luce in varie zone della città, dove saranno installati nuovi apparecchi di ultima generazione. In particolare il progetto riguarderà i punti luce a vapori di mercurio, non più efficienti dal punto di vista illuminotecnico, che saranno sostituiti con altrettanti nuovi apparecchi a tecnologia Led, partendo dalle principali vie del centro abitato.

Il primo lotto dei lavori inizierà entro il 31 ottobre 2019. Una volta a regime, l’intervento consentirà un forte risparmio sulla bolletta per il Comune e un notevole beneficio per l’ambiente in termini di minori emissioni di CO 2 .

“Aggiungiamo un tassello importante – commenta l’assessore comunale, Emi Macrini – al percorso virtuoso, avviato dal Comune di Monterotondo Marittimo, per essere sempre più green. Oltre al risparmio sulle bollette e alla riduzione delle emissioni di CO2, con benefici evidenti per l’ambiente, la nuova illuminazione pubblica a led consentirà di migliorare la visibilità in notturna e di conseguenza la sicurezza e l’estetica delle vie del paese.”