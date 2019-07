Lilt: con la riapertura della sezione provinciale boom di richieste di mammografia

GROSSETO – Con l’apertura del 4 giugno della sezione provinciale grossetana della Lilt, boom di richieste di mammografia dei soci che hanno cominciato a prenotare visite di controllo affrontando tempi brevi di attesa.

La sezione grossetana offre ai propri associati anche percorsi di prevenzione oncologica e diagnosi precoci rivolte sia a donne che a uomini e si sforzerà dopo lo stop, di adeguarsi alle sempre più ampie richieste che sono pervenute e perverranno dalla base sociale, mettendo a disposizione medici, volontari e mezzi sette giorni su sette sempre nell’ottica del servizio e della salute.

“Il prossimo obiettivo, a breve, la riapertura del centro di Orbetello Monte Argentario – afferma Priscilla Sciano, sub commissario Lilt -. Con l’occasione si ringraziano tutti i soci, vecchi e nuovi, per l’attenzione rinnovata, ed in particolar modo, la ditta edile Brozzi, che ha donato alla Lilt un defibrillatore, ed i coniugi Renata Salvadori e Antonio Mormile, che in occasione del loro 50° anniversario di matrimonio hanno devoluto i loro doni all’associazione”.