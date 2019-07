Le ragazze grossetane d’argento al campionato italiano: battute soltanto dalla nazionale

GROSSETO – Le ragazze del Solari Beach Handball Grosseto si laureano viceampionesse d’Italia 2019, in una finale proibitiva perché le giocatrici del Cassano Magnago, primo classificato, sono le stesse della nazionale italiana. Senza contare che si sono classificate al 4° posto nel torneo Ebt, che ha visto trionfare la nazionale italiana, seguita da due squadre estere. Quindi le maremmane si classificano come seconda squadra Italiana ma sono prime a livello di club.

Al maschile, la società si è presentata a Gaeta per difendere il titolo 2018 con due formazioni completamente rinnovate e in dubbio sulla composizione sino all’ultimo giorno, in quanto molti atleti, impegnati nell’esame di maturità, hanno dato la propria disponibilità solo alla partenza per la kermesse nazionale. Tanta grinta in campo e voglia di fare bene, ma l’andamento iniziale non ha consentito alle due compagini di esprimersi subito ai massimi livelli. Comunque, le squadre hanno onorato i propri trascorsi e si sono impegnate fino alla fine.

Il Grosseto B, si è classificato 3° al campionato italiano e 5° al torneo Ebt mentre la formazione del Grosseto B si è posizionata rispettivamente nona e 13esima nelle due competizioni. Dopo 4 anni di trionfi, con tre primi posti e un terzo posto nel 2017, alle spalle di due squadre estere, la squadra under 18 maschile, rinnovata per gli 8 decimi, si conferma ad alti livelli e si posiziona terza nel torneo giovanile del Memorial Calise.

Grande soddisfazione per i due tecnici, Stefano Chirone e Andrea Raia, che hanno ricevuto una grande risposta dai giocatori. Il presidente Franco Miglianti, a margine dell’evento, a nome della società Grosseto Handball, ha espresso un ringraziamento particolare alle ragazze e ai ragazzi in prestito e alle società di provenienza per la disponibilità alla concessione dei propri atleti che hanno partecipato al torneo Calise Cup e Campionato Italiano Beach Handball 2019.