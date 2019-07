GROSSETO – Incidente in città questa mattina. Un’auto, per cause in corso di accertamento, è sbandata finendo contro un cartello stradale installato a bordo della carreggiata.

L’incidente è avvenuto nella zona del tribunale in prossimità dell’incrocio tra via Adda e via Lago di Varano. Sul posto è intervenuta la polizia municipale.