Conad Grosseto incentiva il plastic free negli stabilimenti balneari

GROSSETO – La Maremma e l’Amiata sono riconosciute nel mondo come territori dall’alta qualità ambientale e la direttiva europea 904 del 2019 che dal 31 luglio 2021 mette al bando la plastica per gli imballaggi e le confezioni per alimenti è matura e condivisa, e coinvolge cittadini e imprese. Il Comune di Grosseto, accompagnando il protocollo che la Regione Toscana nelle scorse settimane ha firmato con Anci e le associazioni balneari, ha deciso di anticipare a quest’anno la direttiva europea sul plastic free (senza plastica) costruendo un’iniziativa di incentivazione verso gli stabilimenti e gli operatori del mare con il supporto di Conad.

“Siamo consapevole del ruolo sociale e culturale che spetta anche a una rete di supermercati – commenta Paolo degli Innocenti, presidente di Clodia Commerciale – Incentivare e sostenere con azioni locali concrete il nuovo mondo “plastic free”, libero dalla plastica, in cui sia esteso l’uso di materiali compostabili a tutto il mondo alimentare è un dovere. Conad Grosseto, per questo motivo, affianca il Comune di Grosseto e promuove una fase che anticipa l’attuazione della legge e aiuta le imprese come gli stabilimenti balneari a migliorarsi e offrire un servizio evoluto nel momento più importante della stagione.”

L’iniziativa Conad Grosseto copre due problematiche e offre una grande opportunità: lo smaltimento delle scorte e i nuovi materiali. I balneari potranno portare le loro scorte di magazzino in plastica (piatti, bicchieri, cannucce e posate) al superstore Conad Aurelia Antica di Grosseto che si occuperà dello smaltimento e contestualmente offrirà gratuitamente una fornitura in materiale compostabile per un totale complessivo di oltre 10.000 euro di investimento.