Auto forza il posto di blocco e si ribalta: due feriti in ospedale

PUNTONE – Scene da far west la scorsa notte nella frazione Puntone quando una macchina, intorno all’1 e 30, non si è fermata al posto di blocco delle forze dell’ordine. La macchina, ignorando lo stop degli agenti, è sfrecciata via lungo via Garibaldi in direzione Cala Violina, provocando un inseguimenti da parte delle forze dell’ordine.

A causa dell’alta velocità il conducente ha però perso il controllo dell’auto che si è poi ribaltata. Due ragazzi sono rimasti feriti. Si tratta di una ragazza di 21 anni, trasferita all’ospedale Sant’Andrea di Massa Marittima e di un ragazzo di 24 anni portato al Misercordia di Grosseto. Le condizioni dei due giovani non sarebbero gravi.

Sul posto è quindi dovuta intervenire anche la macchina dei soccorsi, tra il 118 di Follonica con l’automedica, un’ambulanza da Castiglione della Pescaia, i carabinieri e la polizia municipale. L’intervento è stato supportato anche dai Vigili del Fuoco.