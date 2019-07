Arriva il corso di formazione gratuito per diventare «Professionista dell’ospitalità»

GROSSETO – La formazione è fondamentale per trovare lavoro, ancor di più per trovare un lavoro adatto alle esigenze di chi lo cerca. Per questo la Regione e Confesercenti organizzano, attraverso il Cescot, un nuovo corso per “addetto all’approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e alla preparazione e distribuzione di pietanze e bevande per diventare professionista dell’ospitalità (maitre, barman e sommelier)”.

Il corso, della durata di 900 ore di cui 300 di stage e 30 di accompagnamento, è interamente gratuito (finanziato con le risorse del Por Fse Toscana) e si terrà nel periodo: settembre 2019 – aprile 2020. Dieci i posti disponibili.

Il percorso è finalizzato all’inserimento lavorativo nel settore della ristorazione. Durante le attività formative (a carattere prevalentemente pratico), sarà data particolare attenzione alla comunicazione con il cliente, all’accoglienza, alle peculiarità enogastronomiche locali, nonché alle tecniche di allestimento sala, alla mise en place, all’organizzazione di buffet, oltre alle tecniche di servizio al tavolo e al bar. Una specifica sezione sarà dedicata anche alla preparazione di cocktails e all’abbinamento vino-cibo. Il progetto vuole anche privilegiare, oltre a competenze prettamente tecniche della figura in uscita (barman/cameriere) un aspetto che è fondamentale per poter operare con professionalità in questo ambito: la cura e la gestione del cliente. L’intento è anche quello di fornire una preparazione idonea a lavorare in strutture di livello.

Le domande potranno essere presentate a partire dal giorno 26 giugno (e non oltre il 29 luglio) nelle seguenti modalità:

• consegnate a mano presso Cescot Formazione Srl, via De’ Barberi 108, 58100 Grosseto (dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17).

• per raccomandata A/R presso Cescot Formazione Srl, via De’ Barberi 108, 58100 Grosseto riportando la dicitura “Domanda iscrizione corso MBS”; Il soggetto che invia la domanda per posta raccomandata è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale.

Per informazioni: Cescot formazione ( tel. 0564438803 – e.mail info@cescot.grosseto.it). La modulistica per la presentazione delle domande è scaricabile dal sito: http://www.cescot-formazione.it/