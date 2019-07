Anche Gavorrano sostiene il Toscana Pride: il Comune patrocina la manifestazione di Pisa

GAVORRANO – Il Comune di Gavorrano per la prima volta ha concesso il patrocinio alla manifestazione Toscana Pride, che si svolgerà sabato 6 luglio a Pisa.

“Come giunta, in un momento abbastanza complesso, abbiamo voluto dare un messaggio importante per il riconoscimento della libertà e dei diritti, ma soprattutto contro le discriminazioni di genere – scrive il sindaco di Gavorrano Andrea Biondi in una nota -. È necessario sostenere i diritti acquisiti e intraprendere azioni di sensibilizzazione importanti mirati all’inclusione sociale delle persone omosessuali e transessuali che purtroppo ancora oggi sono oggetto di azioni discriminatorie nella vita lavorativa, familiare e sociale”.

“Abbiamo iniziato questo percorso nell’autunno dello scorso anno con l’adesione alla Rete RE.A.DY., la rete nazionale fra le pubbliche amministrazioni anti discriminazioni per orientamento sessuale e di identità di genere, e proseguito con la sottoscrizione dell’accordo fra Ready stessa e la Regione Toscana. Il nostro obiettivo – conclude la nota – è di avviare progetti, di concerto con la Commissione pari opportunità e le amministrazioni vicine, finalizzati allo sviluppo di una cultura aperta e tesa al superamento dei pregiudizi nei confronti dei Lgbt (lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e transgender)”.