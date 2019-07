Anche ad Orbetello arriva la spazzatrice per pulire il centro storico

ORBETELLO – È attivo da questa mattina per le vie de centro storico di Orbetello il nuovo spazzamento, attraverso l’utilizzo della “mini spazzatrice” Tenax Maxi Wind.

«Ciò è frutto delle modifiche al piano dei rifiuti. Abbiamo sposato a pieno la filosofia di Smart city e di abbattimento delle emissioni di CO2, la spazzatrice è infatti completamente elettrica. Questo è uno strumento versatile, che permette di pulire in maniera efficace, oltre ad igienizzare, anche attraverso la lancia cestini e angoli. Così da esercitare un servizio migliore e più soddisfacente» afferma l’assessore del comune di Orbetello Luca Minucci.

«Stiamo modificando profondamente i servizi, innovando e togliendo dall’ultima posizione per qualità ed efficienza il nostro Comune. Tante sono le novità in arrivo, profonde saranno le modifiche che arriveranno nei prossimi mesi a partire dalle frazioni, proprio per avere uniformità. L’obiettivo dichiarato è sempre lo stesso: migliorare i servizi, alzare la percentuale di raccolta differenziata ed abbattere la tariffa Tari» conclude.