Al via l’apertura notturna dell’Area archeologica di Roselle. Ecco tutte le date

GROSSETO – È pronta a partire anche questa estate l’iniziativa proposta dal Comune di Grosseto che prevede l’apertura straordinaria in orario notturno dell’Area archeologica di Roselle. Sono nove le date interessate, nello specifico: 5,7,12, 19 luglio; 2, 9, 23, 30 agosto e 22 settembre, con orario compreso dalle 19 alle 24.

“Sarà un’esperienza interessante ed estremamente suggestiva, che riteniamo possa consentire di vivere l’area sicuramente in un modo speciale e affascinante – sostengono il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il vicesindaco e assessore alla Cultura e al Turismo Luca Agresti -. Questa iniziativa vuole donare al turista e all’appassionato l’occasione di esplorare i tesori di Roselle sotto le stelle, consentendo l’osservazione da un punto di vista solitamente inedito”.

“Consideriamo questo il giusto viatico per rendere ancor più ampio il ventaglio dell’offerta turistica grossetana, ponendo l’accento su una delle nostre risorse territoriali più rinomate, ammantandola di una luce nuova che siamo certi incuriosirà il visitatore e sarà un importante richiamo turistico per il territorio. Con questo tipo di proposte culturali – concludono -, pensate per valorizzare un territorio di per se ricco di potenzialità attrattive, siamo certi che Grosseto saprà distinguersi ancora di più nel panorama turistico regionale e nazionale”.