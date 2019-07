Al via i saldi estivi: ecco quando iniziano e i consigli per fare buoni acquisti

GROSSETO – Per la gioia degli amanti dello shopping, la stagione dei saldi sta per iniziare. A Grosseto, come in tutta la Toscana, i saldi estivi partiranno ufficialmente sabato 6 luglio, proseguendo per i 60 giorni successivi, sino a inizio settembre.

Come ogni stagione di sconti che si rispetti, le associazioni di consumatori invitano tutti gli acquirenti a prestare attenzione. Ecco il decalogo proposto dalle associazioni per fare buoni acquisti durante i saldi, evitando truffe e raggiri.

Controllate che il vecchio prezzo sia indicato espressamente, così come lo sconto in percentuale e il prezzo finale.

Diffidate degli sconti eccessivi, superiori alla media del periodo: con molta probabilità si tratta di capi di vecchie stagioni o merce difettosa.

Fate attenzione all’eventuale presenza di capi non scontati tra quelli in saldo. I commercianti devono separare la merce in saldo da quella a prezzo pieno, ma può capitare diversamente.

Confrontate i prezzi tra negozio e negozio per assicurarvi di fare l’acquisto giusto.

I commercianti che possiedono il Pos sono obbligati ad accettare il pagamento con carte di credito o bancomat anche per la vendita della merce in saldo.

Non esiste l’obbligo di far provare i capi: è a discrezione del negoziante. In questi casi, però, controllate bene la merce che avete intenzione di acquistare.

Verificate che i prodotti venduti a saldo siano di fine stagione e non delle stagioni passate.

Conservate sempre lo scontrino come prova d’acquisto. I capi in saldo, salvo diverse disposizioni decise dai negozianti, possono essere cambiati solo se difettosi entro 60 giorni dall’acquisto.

Nel caso in cui venga ravvisata una truffa, l’acquirente può prestare denuncia alla Polizia Municipale o ad una associazione di consumatori.

Per evitare spiacevoli sorprese, stabilite un budget massimo per i vostri acquisti. I saldi prendono la mano e capita spesso di rendersi conto solo dopo gli acquisti quanto si è speso.