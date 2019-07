Orbetellando, si chiude il concorso fotografico per bambini: ecco tutti i vincitori

ORBETELLO – Oltre 20 i bambini che hanno preso parte a Orbetellando, il concorso fotografico indetto dalla fotografa lagunare Graziella Pesenti vinto dal piccolo Samuele Lionti che con la sua foto “Quando il mondo visibile non è più una realtà ma è un sogno” si è aggiudicato la macchina fotografica in palio.

Il concorso ha chiuso una stagione di passeggiate alla scoperta del territorio lagunare dedicate ai bambini: «Andiamo a passeggio insegnando ai più piccoli il rispetto dell’ambiente, facciamo conoscere loro le bellezze del territorio e li sensibilizziamo all’arte della fotografia – spiega Pesenti – ho voluto fortemente questo concorso per mettere in risalto le qualità artistiche dei bambini le cui opere sono state esposte al Paragrano».

A scegliere i primi tre classifficati, Samuele Lionti primo, Achille Bianchi secondo con “Infinito” ed Emma Tarlarini terza con Silenzio, è stata una giuria qualificata composta da fotografi amatoriali e professionisti: «Ringrazio tutti coloro che hanno messo a disposizione la propria passione a servizio dei ragazzi – prosegue Pesenti – il vincitore è stato scelto a seconda del punteggio che ogni giurato ha dato alle opere».

Ogni partecipante è stato comunque insignito con un diploma di partecipazione durante la premiazione a cui ha preso parte anche l’assessore alla cultura del Comune di Orbetello, Maddalena Ottali: «Ringrazio molto Graziella per aver organizzato questa bellissima manifestazione – sottolinea l’assessore – in quanto ha messo in evidenza la sensibilità artistica che solo i più piccoli possiedono e da cui è scaturita una bellissima mostra fotografica».

«E’ stata un’esperienza bellissima – conclude Pesenti – tanto che stiamo già progettando le iniziative per la prossima stagione: le passeggiate, infatti, riprenderanno a fine settembre, inizio ottobre, quando farà meno caldo e ci saranno più farfalle da poter immortalare con la macchina fotografica».

Ecco i bambini che hanno partecipato al concorso fotografico Orbetellando:

Achille Bianchi

Alessandro Dominici

Andrea Manganelli

Arianna Gennari

Beatrice Pellegrini

Cesare Bianchi

Edoardo Carlo Gabrielli

Zoe Giusti

Leonardo Casamenti

Lucas Pallini

Lucilla Gabrielli

Maria Dominici

Matteo Caponnetto

Romeo Lelecque

Samuele Lionti

Sara Buonagrazia

Tommaso Capponi

Ludovica Loffredo

Emma Tarlarini