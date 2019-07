Musica e teatro: la voce di Lorenza Baudo per ricordare Lucio Macii

FOLLONICA – Un calendario estivo pieno di eventi musicali e teatrali quello al quale parteciperà l’artista follonichese Lorenza Baudo, docente di musica che da tempo porta avanti progetti di sua ideazione nati dalla fusione di musica, teatro, pittura e danza. Si comincia giovedì 4 luglio alle 21,30 con la rassegna corale al Castello di Scarlino, organizzata dalla cooperativa sociale Il Melograno, dove Baudo dirigerà il coro Voce libera di Follonica.

Lunedì 8 luglio, invece, sarà lo spettacolo Canti dal mondo fra terra e cielo, che si svolgerà al chiostro della Fonderia Leopolda con ingresso gratuito, a dare il via alla stagione del Teatro Off.

Venerdì 12 luglio a Montemassi evento in ricordo di Lucio Macii: nell’occasione Lorenza Baudo interpreterà quattro pezzi musicali facenti parte di un progetto. Si passa poi al teatro con lo spettacolo “Le Troiane”, regia di Luca Salemmi, in programma domenica 21 luglio alle 21,15, nel Chiostro Fonderia Leopolda, nel quale Lorenza Baudo curerà il coro della tragedia.

Spazio poi alla musica, martedì 23 luglio, con il Suddenly Jazz, nella Casa Rossa Ximenes a Castiglione della Pescaia, per uno spettacolo tra tradizione e contaminazione, con Lorenza Baudo, Raffaele Pallozzi e Raffaele Toninelli. Una voce, un pianoforte e un contrabbasso per dialogare, giocare e ascoltare, svelando i paesaggi sonori che la musica jazz e l’improvvisazione riescono a creare. L’evento sarà in programma anche il 27 luglio al Grey Cat Street Festival, a Follonica.

Per info e calendario completo è possibile consultare il sito: www.lorenzabaudo.com.