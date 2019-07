Muore ex assessore: «Un esempio di impegno sociale e dedizione alla comunità»

ARCIDOSSO – Arcidosso dà l’ultimo saluto a Fausta Rosati. «Fausta è stata una donna generosa e impegnata nella vita della collettività, è stata dentro il consiglio comunale arcidossino e assessora con delega al sociale nel secondo mandato del sindaco Attilio Marino e del primo mandato del sindaco Emilio Landi. Classe 1941, apparteneva a una famiglia di radici arcidossine, che si era trasferita a Savona per motivi di lavoro».

«Una vita segnata da viaggi e spostamenti, quella di Fausta, che aveva vissuto a lungo anche in Sud America dove aveva soggiornato dopo il matrimonio prima di rientrare in Amiata. Una famiglia numerosa, la sua, con tre figli, due maschi e una femmina, a cui Fausta si è dedicata con amore – racconta chi la conosceva -. Nella sua piena maturità era tornata a Arcidosso e si era inserita a pieno nella vita sociale del paese, grazie anche al suo carattere aperto e socievole. Era stata una corista della Corale Verdi di Arcidosso fra gli anni ’80 e 90, vivendo con il gruppo anche i momenti delle trasferte, i gemellaggi, gli spettacoli».

«Poi l’impegno politico, in particolare la sua attività di assessora al sociale che le aveva dato la possibilità di avere quotidiani contatti con la gente, di conoscere i problemi della comunità; e sempre si faceva carico di cercare soluzioni adeguate e di essere un sicuro punto di riferimento per chi aveva necessità di aiuto e sostegno». Il sindaco di Arcidosso Jacopo Marini, porge alla famiglia le condoglianze di tutti i cittadini, «ai tre figli e al marito che l’ha amorevolmente assistita durante la malattia. Per me, una persona a cui ero molto legato anche da un rapporto di profonda e sincera amicizia personale. Per tutti, un esempio di impegno sociale e dedizione alla comunità», commenta.

Condoglianze alla famiglia arrivano anche dal presidente della Corale Verdi, Adriano Crescenzi: «A nome di tutta la corale e mio personale – dice – mi unisco alle condoglianze alla famiglia. La presenza di Fausta ha dato lustro al nostro gruppo che si onora di averla conosciuta». I funerali saranno celebrati il 3 luglio ai Bagnoli, dove adesso Fausta Rosati risiedeva, nella chiesa di Santa Mustiola alle 17,30.